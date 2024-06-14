В Волгограде арестовали водителя, сбившего насмерть двух девочек







Сегодня, 14 июня, Светлоярский районный суд в Волгоградской области постановил арестовать 21-летнего водителя, который два дня назад насмерть сбил двух 14-летних девочек. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что под арест до 13 августа 2024 года взят житель Светлоярского района Евгений Сороколетов. Он не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.





Напомним, что 12 июня примерно в 22:00 фигурант уголовного дела сел пьяным за руль «Нивы» и на улице Советской в поселке Райгород сбил двух девочек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП. Известно, что водитель не справился с управлением.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места ДТП). Водитель свою вину признал и сообщил, что раскаивается в содеянном.

По данным прокуратуры, ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости. А в день совершения смертельного ДТП его привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Фото, видео: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области