Судьба ростовского ипподрома предрешена





В Ростовской области власти допускают возможность того, что вместо ипподрома в центре города будет создан парк или другое общественное пространство.



Как сообщает Привет Ростов, место для лошадей при этом планируют сохранить. Известно, что окончательные решения будут приняты только после завершения историко-культурной экспертизы. Отмечается, что в конце лета ипподром был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.



На данный момент нет понимания, какие объекты на территории ипподрома должны быть обязательно сохранены. Под вопросом трибуны и конюшня. Этот статус актуален до решения о включении объекта в госреестр. Пока предстоит провести экспертизу технического состояния.



Отмечается, что споры о судьбе ипподрома не стихают уже два года. Площадь территории составляет 27 га. Жилищное строительство там запрещено, объект в государственной собственности.