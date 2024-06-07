Расследования

Расстрелявшего сослуживцев в зоне СВО волгоградца судят в Ростове

Расследования 07.06.2024 18:21
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07.06.2024 18:21


В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону назначено первое заседание по уголовному делу в отношении жителя Волгоградской области Александра Ткаченко. Как сообщает ИА «Высота 102», его обвиняют в двух эпизодах «самоволки», незаконном обороте наркотиков, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух или более лиц. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», фигурант дела с конца мая 2023 года служил по контракту механиком-водителем в танковом батальоне, дислоцированном в Волгограде а с 1 июля по 2 августа лечился в городском госпитале, но на следующий день не вернулся обратно в часть. 

— Ткаченко А. Е. стал проводить время по своему усмотрению в г. Волгограде, а также в г. Воронеже и иных неустановленных следствием местах, не исполняя при этом конституционный долг по защите Российской Федерации, — цитирует информагентство материалы следствия, предоставленные «Газете.Ru». 

Затем Ткаченко 23 августа в Воронеже решил приобрести наркотики в Сети. В лесу он забрал «закладку», но вскоре его остановили сотрудники полиции, которые обнаружили у него «соль». Далее военный попал в военную комендатуру, а оттуда — в местную воинскую часть. 4 сентября Ткаченко вновь ушел в «самоволку», а позже его перевели на Херсонское направление в зону СВО в расположение той самой мотострелковой роты, в которой он служил в Волгограде. 

Утверждается, что военнослужащий не сообщил о своем прибытии командирам, продолжил вести праздный образ жизни и употреблять спиртное. Сослуживцы Ткаченко — наводчик-оператор и повар — 8 октября высказали ему претензии относительно его «самоволок», заявив, что он «боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции».

Следствие считает, что для Ткаченко эта ситуация стала толчком к его дальнейшим действиям. Вечером того же дня военный взял автомат АК-12 одного из своих обидчиков, вызвал обоих на разговор и на глазах у свидетелей выстрелил в них 15 раз, после чего сбежал.  

Наводчик скончался на месте, получив ранения в область груди, живота, таза и конечностей. Повару выстрелами Ткаченко перебил обе голени, но его жертва  выжила. Беглеца задержали около 05.30 утра следующего дня. 

По данным картотеки, материалы дела поступили в Южный окружной военный суд 27 мая 2024 года. Дело рассматривает судья Илья Безгуб. Первое заседание назначено на 11 июня. 

Санкция ч. 3.1 ст. 337 (самовольное оставление части или места службы, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) предусматривает в качестве максимума до трех лет колонии. По ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере без цели сбыта) максимальное наказание — это лишение свободы до трех лет. 

По ч. 5 ст. 337 (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) Ткаченко грозит от пяти до десяти лет колонии. 

За убийство, совершенное общеопасным способом фигуранту дела могут назначить лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь.

Напомним, что вдова убитого военным волгоградца озвучила причину бойни. Кровавая драма разыгралась в селе Карповка Городищенского района Волгоградской области. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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