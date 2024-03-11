В редакцию V102.RU обратилась супруга убитого 7 марта 42-летнего жителя села Карповка Городищенского района Волгоградской области Алексея Сиукова. Со слов женщины, ее муж, отбывавший ранее срок за причинение тяжких телесных, был в буквальном смысле расстрелян в упор 33-летним двоюродным братом, который до этого всячески отравлял ему жизнь и даже угрожал расправой на видео.

На видео: угрозы Алексея Скоробогатченко и кадры с уличной камеры в день убийства

— Просто не хочется, чтобы все выглядело так, что мой супруг был каким-то жестоким зверем, психопатом, а вот его брат — Алексей Скоробогатченко — словно ангел. Он всегда лез в нашу жизнь, портил нам нервы и имущество, а буквально незадолго до расстрела напрямую угрожал убийством моему супругу. Это все есть на видео, которое я сняла, — рассказала Яна Попова. — Да, мой муж отбывал в свое время. Это факт. Но ему просто во двор телефон подбросили. И свидетель был, который все это подтвердил. Он свою вину так и не признал. Мы об этом мало разговаривали. Все это было до меня. После он начал новую жизнь. Хотел бизнесом заняться, не пил, мечтали расписаться. Он нормальный человек. Да, оступился, но второй раз его просто подставили. Он за это отсидел. Так у нас полстраны сидело .Что теперь можно выходить и всех расстреливать? Если бы Леша был садистом, разве я с ним жила бы?

По словам женщины, она познакомилась с Алексеем в 2019 году, как только он освободился из колонии:

— Стали сразу жить вместе в доме на два хозяина. В одной половине расположились мы, в другой — его брат с женой и четырьмя детьми. Супруга работала нянечкой в детсаду, но ее вроде как за пьянство выгнали. Раньше к ним часто из ПДН заглядывали, семью эту знали. Скоробогатченко трудился на железной дороге, потом подписал контракт. На какое-то время пропал – соседи говорили, что уехал на СВО. Приезжал в отпуск, прям на КАМАЗе с буквой V. Пили три дня. Машина у них своя в кредит была, денег особо не водилось. Сначала мы с ними общались, но после того, как они поняли, что нам не особо интересны их попойки и гулянки, сразу отношения ухудшились. Помню, был еще такой момент: как раз праздновали 2020-й год, брат Леши к нам пришел, сказал, что жена его ревнует, просил отсидеться у нас, а потом прибежала Аня с куском кирпича и стала его избивать, все стены были в крови. В тот момент я поняла, что не хочу общаться с такими людьми, — говорит женщина.





Яна Попова уточняет, что у них с супругом было хозяйство, а в скором времени они планировали обзавестись собственным жильем.

— Мы держали телку, двух баранов с хрюшей, уток, кур. Муж купил три «ГАЗели», хотели строить свой дом. Леша вышел на работу грузчиком в столовую при воинской части. Жизнь потихоньку налаживалась. А его брата, видимо, стала душить зависть. Он цеплялся ко всему. То называл моего мужа подкаблучником, когда он вместо меня сажал розы во дворе, а я в этот момент болела и не могла ковыряться на участке чисто физически. Потом докопался, что сливная яма якобы не там, на что мой супруг согласился выкопать ее в другом месте. И так шаг за шагом он постоянно стремился задеть Лешу и вывести его на эмоции, чтобы он опять сел в тюрьму. У меня супруг под два метра ростом, тот ему по пояс. Если бы он хотел все решить силой, то справился бы с братом в два счета, но он не хотел никаких конфликтов и пытался все уладить разговорами, — вспоминает Яна.

При этом волгоградка уточняет, что брат Алексея не раз устраивал провокации и портил им имущество:

— У меня иномарка Kia Rio. Он всегда мужу говорил, что это не машина, а потом однажды прикладом ружья ударил по ней и помял. Потом он «четверку» мужа разбил 1 января прошлого года, тоже пьяный был. Полиция лишь второго числа приехала. В 2021 году Алексей Скоробогатченко меня избил якобы за то, что музыка у нас играла громко на нашей половине дома в середине недели, хотя куча свидетелей, что мы приезжали в Карповку только на выходные из Волгограда. После избиения мне проводили трепанацию черепа, вся голова в шрамах. Я обращалась неоднократно по всем случаям в правоохранительные органы, но мне всегда отказывали – мол, нет состава преступления. Как нет, если побои снимала, в больнице лежала? Отказали везде, даже в прокуратуре. Поговаривают, что у Скоробогатченко то ли родственник, то ли кум в РОВД Городищенского района.





Яна отчетливо помнит день убийства. Женщина утверждает, что двоюродный брат напал на ее мужа под выдуманным предлогом.

— Он всегда называл себя западенским казаком. Гордился, что охотник, умеет хорошо стрелять. Все его ссоры с моим супругом были им придуманы на ровном месте. Он понимал, что кулаками решить ничего не может, словами не умел, поэтому взялся за оружие. В день убийства напился, видимо, для храбрости. Мы со временем отгородились от их половины участка трехметровым забором и поставили видеокамеру во дворе. 7 марта она правда не работала, не было флешки, но камера соседа записала сами разговоры и звук выстрелов.

Убийство произошло около пяти часов вечеров 7 марта.

– Супруг в это время чинил «ГАЗель», разговаривал по телефону по работе, и тут появился его брат вместе со знакомым. Скоробогатченко полез на навес, чтобы не попасть в поле зрения камеры и выстрелил оттуда в моего мужа. Первая пуля попала в лобовое стекло автомобиля, две другие — в голову. Он намеренно хотел убить супруга. Я только пришла со смены, увидела все это, конечно, дико испугалась, кричала на весь двор. А он, когда убил мужа, подошел и сказал: «Я застрелил эту падаль, а ты рыдай, тварь». Потом они вместе с другом уехали дальше пить. Об этом знает вся деревня, — утверждает Яна.

Вскоре стрелявшего задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Яна говорит, что уже была у следователя, где в коридоре встретила убийцу мужа.

— Он в наручниках такой довольный шел. Посмотрел на меня с ухмылкой высокомерной, будто он герой, с каким-то даже презрением. А ведь по молодости мой муж часто выручал его, заступался, когда у того были проблемы, — заявляет волгоградка. — Самое интересное, в СК говорила им, я же вам подавала столько заявлений, почему вы отписывались? Теперь моего мужа убили. Как мне дальше жить? Они в ответ плечами пожимают и все.

Известно, что похороны Алексея Сиукова состоятся завтра, 12 марта, в родном селе.

Напомним, о трагедии в Карповке стало известно накануне. По словам собственного источника, 33-летний контрактник схватил «Сайгу» и выстрелил брату в висок на фоне неприязненных личных отношений. У погибшего остался малолетний ребенок. Помимо тяжких статей, мужчина был ранее судим за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Фото и видео: архив семьи, Алексей Скоробогатченко / ok.ru

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»