Появились подробности жуткой истории семейного насилия, в которую оказался вовлечен и был вынужден терпеть пятилетний ребенок. Мальчика на протяжении двух лет подвергали жестоким истязаниям родной отец и мачеха.

Как стало известно журналистам информагентства от собственного источника, насилие над малолетним ребенком вскрылось благодаря стечению не менее шокирующих обстоятельств:

— В апреле в гости к паре пришел знакомый, который в ходе застолья начал предъявлять претензии хозяйке дома. Все происходило на глазах пятилетнего сына. Гость достал нож и стал наносить удары семейной паре. По касательной досталось и ребенку. Семейство доставили в больницу, где уже бдительные медики, заметили на мальчике травмы, явно указывающие на рукоприкладство, о чем были своевременно оповещены правоохранительные органы. В отношении мачехи и опасного гостя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, — рассказал источник.





Также источник уточнил, что ранее семья попадала в поле зрения правоохранительной системы и даже стояла некоторое время на специализированном учете.

— Что мужчина, что его сожительница, ранее были судимы. Он за жестокое обращение с сыном, она привлекалась за неуплату алиментов и причинение смерти по неосторожности. У отца пятилетнего ребенка судимость не погашена, — пояснил источник.

Родители-садисты задержаны. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении фигурантов дела под стражу.

В свою очередь областная прокуратура взяла на контроль ход расследования. Со стороны надзорного ведомства инициирован вопрос о лишении отца ребенка родительских прав.

Напомним, в Волгограде 38-летний отец и 37-летняя мачеха два года избивали малолетнего сына — врачи обнаружили на теле ребенка множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.

Скриншот: видео СУ СКР по Волгоградской области