Расследования

Стали известны неприглядные подробности про родителей-садистов из Волгограда

Расследования 14.05.2024 21:11
0
14.05.2024 21:11


Появились подробности жуткой истории семейного насилия, в которую оказался вовлечен и был вынужден терпеть пятилетний ребенок. Мальчика на протяжении двух лет подвергали жестоким истязаниям родной отец и мачеха. 

Как стало известно журналистам информагентства от собственного источника, насилие над малолетним ребенком вскрылось благодаря стечению не менее шокирующих обстоятельств: 

— В апреле в гости к паре пришел знакомый, который в ходе застолья начал предъявлять претензии хозяйке дома. Все происходило на глазах пятилетнего сына. Гость достал нож и стал наносить удары семейной паре. По касательной досталось и ребенку. Семейство доставили в больницу, где уже бдительные медики, заметили на мальчике травмы, явно указывающие на рукоприкладство, о чем были своевременно оповещены правоохранительные органы. В отношении мачехи и опасного гостя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, — рассказал источник.  


Также источник уточнил, что ранее семья попадала в поле зрения правоохранительной системы и даже стояла некоторое время на специализированном учете. 

— Что мужчина, что его сожительница, ранее были судимы. Он за жестокое обращение с сыном, она привлекалась за неуплату алиментов и причинение смерти по неосторожности. У отца пятилетнего ребенка судимость не погашена, — пояснил источник. 

Родители-садисты задержаны. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении фигурантов дела под стражу.      

В свою очередь областная прокуратура взяла на контроль ход расследования. Со стороны надзорного ведомства инициирован вопрос о лишении отца ребенка родительских прав.  

Напомним, в Волгограде 38-летний отец и 37-летняя мачеха два года избивали малолетнего сына — врачи обнаружили на теле ребенка множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.

Скриншот: видео СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.05.2024 19:13
Расследования 14.05.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 16:05
Расследования 14.05.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 15:34
Расследования 14.05.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 14:53
Расследования 14.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 13:12
Расследования 14.05.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 09:24
Расследования 14.05.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 09:22
Расследования 14.05.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 08:39
Расследования 14.05.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 21:36
Расследования 13.05.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 21:10
Расследования 13.05.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 16:13
Расследования 13.05.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 15:43
Расследования 13.05.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 12:10
Расследования 13.05.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 11:31
Расследования 13.05.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2024 14:57
Расследования 11.05.2024 14:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

23:08
На месте схода вагонов под Волгоградом работают 200 человек. Задерживаются семь поездовСмотреть фотографии
22:21
Владимир Путин утвердил на посту Министра обороны Андрея БелоусоваСмотреть фотографии
21:41
Ставший офицером мобилизованный котовчанин Максим Зайнутдинов награжден посмертноСмотреть фотографии
21:11
Стали известны неприглядные подробности про родителей-садистов из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде в честь 9 Мая провели «Матч Победы»Смотреть фотографии
20:18
В Волгограде решат судьбу регоператора по сбору ТКО. Но есть ряд условийСмотреть фотографии
19:46
В центре Волгограда снесли Дом молодежи. Что будет на месте руин?Смотреть фотографии
19:13
Суд отложил дело по иску экс-главы Котовского района из-за комментариев в TelegramСмотреть фотографии
18:40
Жизненно важный медприбор получила от благотворителей 15-летняя вогоградкаСмотреть фотографии
18:38
Гидрометцентр России выявил опасные тенденции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:29
Силовики Волгограда выяснили на «Динамо», кто лучше играет в футболСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде заменили участок водовода под рекой Царицей и в ее поймеСмотреть фотографии
17:47
В России сменились министры спорта, транспорта, сельского хозяйства и энергетикиСмотреть фотографии
16:46
Власти РФ продолжат обеспечивать участников СВО техникой и снаряжениемСмотреть фотографии
16:28
Потому что мы – семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроектСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом осудят пенсионерку за страшную смерть 84-летней сестры-инвалидаСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде отец и мачеха два года избивали малолетнего сына. Возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Удар в самое сердце»: семья Афанасьевых с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожараСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культурыСмотреть фотографии
15:12
Приставы вернули волгоградцу нефтяной танкерСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде начинающего предпринимателя осудят за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
14:25
Власти Волжского опровергли сообщения о террористической угрозеСмотреть фотографии
14:10
На майских праздниках волгоградцы чаще отдыхали в Турции и КазахстанеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде нашли «хулигана», оторвавшего пластинку в сквере Пахмутовой. Это ветерСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Болельщиков «Ротора» 15 мая развезут на двух электричкахСмотреть фотографии
13:12
Наживавшихся на стариках курьеров из Сети задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Командир мотострелков Вадим Поварницын из Урюпинска погиб на СВОСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области повреждено 300 метров ж/д путейСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде с 20 мая заработает первая муниципальная платная парковкаСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцы переживут еще одну холодную ночь в надежде на робкое теплоСмотреть фотографии
 