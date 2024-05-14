В Волгограде отец и мачеха два года избивали малолетнего сына. Возбуждено дело

В Волгограде возбудили уголовное дело на семейную пару за истязание пятилетнего мальчика. Как сообщает V102.RU, врачи обнаружили на теле ребенка множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.







— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту истязания пятилетнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержан 38-летний отец малолетнего ребенка и 37–летняя мачеха.





По версии следствия, в течение двух лет отец и мачеха мальчика избивали ребенка на протяжении двух лет. Насилие происходило у них дома в одной из квартир дома № 6 по улице Быкова. Ребенку были причинены физические и психические страдания.

Следователи выяснили, что фигуранты дела не только избивали малыша, но и тушили об него окурки сигарет. Сейчас мальчика изъяли из семьи в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь. Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении фигурантов дела в СИЗО.





Напомним, в Старополтавском районе Волгоградской области арестовали мать-садистку за истязания 11-летней дочери.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Фото: архив ИА «Высота 102»