Расследования

В Волгограде отец и мачеха два года избивали малолетнего сына. Возбуждено дело

Расследования 14.05.2024 15:34
0
14.05.2024 15:34


В Волгограде возбудили уголовное дело на семейную пару за истязание пятилетнего мальчика. Как сообщает V102.RU, врачи обнаружили на теле ребенка множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.




— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту истязания пятилетнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержан 38-летний отец малолетнего ребенка и 37–летняя мачеха.


По версии следствия, в течение двух лет отец и мачеха мальчика избивали ребенка на протяжении двух лет. Насилие происходило у них дома в одной из квартир дома № 6 по улице Быкова. Ребенку были причинены физические и психические страдания. 

Следователи выяснили, что фигуранты дела не только избивали малыша, но и тушили об него окурки сигарет. Сейчас мальчика изъяли из семьи в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь. Санкция вменяемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении фигурантов дела в СИЗО.  


Напомним, в Старополтавском районе Волгоградской области арестовали мать-садистку за истязания 11-летней дочери. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области 

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.05.2024 19:13
Расследования 14.05.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 16:05
Расследования 14.05.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 14:53
Расследования 14.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 13:12
Расследования 14.05.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 09:24
Расследования 14.05.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 09:22
Расследования 14.05.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2024 08:39
Расследования 14.05.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 21:36
Расследования 13.05.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 21:10
Расследования 13.05.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 16:13
Расследования 13.05.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 15:43
Расследования 13.05.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 12:10
Расследования 13.05.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2024 11:31
Расследования 13.05.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2024 14:57
Расследования 11.05.2024 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.05.2024 11:33
Расследования 11.05.2024 11:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:13
Суд отложил дело по иску экс-главы Котовского района из-за комментариев в TelegramСмотреть фотографии
18:40
Жизненно важный медприбор получила от благотворителей 15-летняя вогоградкаСмотреть фотографии
18:38
Гидрометцентр России выявил опасные тенденции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:29
Силовики Волгограда выяснили на «Динамо», кто лучше играет в футболСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде заменили участок водовода под рекой Царицей и в ее поймеСмотреть фотографии
17:47
В России сменились министры спорта, транспорта, сельского хозяйства и энергетикиСмотреть фотографии
16:46
Власти РФ продолжат обеспечивать участников СВО техникой и снаряжениемСмотреть фотографии
16:28
Потому что мы – семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроектСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом осудят пенсионерку за страшную смерть 84-летней сестры-инвалидаСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде отец и мачеха два года избивали малолетнего сына. Возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Удар в самое сердце»: семья Афанасьевых с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожараСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культурыСмотреть фотографии
15:12
Приставы вернули волгоградцу нефтяной танкерСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде начинающего предпринимателя осудят за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
14:25
Власти Волжского опровергли сообщения о террористической угрозеСмотреть фотографии
14:10
На майских праздниках волгоградцы чаще отдыхали в Турции и КазахстанеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде нашли «хулигана», оторвавшего пластинку в сквере Пахмутовой. Это ветерСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Болельщиков «Ротора» 15 мая развезут на двух электричкахСмотреть фотографии
13:12
Наживавшихся на стариках курьеров из Сети задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Командир мотострелков Вадим Поварницын из Урюпинска погиб на СВОСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области повреждено 300 метров ж/д путейСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде с 20 мая заработает первая муниципальная платная парковкаСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцы переживут еще одну холодную ночь в надежде на робкое теплоСмотреть фотографии
11:36
Руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде водитель LADA Largus сбил перебегающего дорогу школьникаСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области введен режим ЧС из-за гибели посевов от майских заморозковСмотреть фотографии
11:03
Десяток скорых, автобусы и военная полиция: очевидцы рассказали о ночном скоплении спецмашин в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В центре Волгограда крушат рельсы и шпалы на линии СТ – фотоСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом из комнаты инвалида СВО сделали умный домСмотреть фотографии
09:59
Гул сирен и звуки стрельбы разбудили волгоградцев в ночь с 13 на 14 маяСмотреть фотографииCмотреть видео
 