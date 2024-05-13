В Волгограде осудят водителя маршрутки №4. Владелец маршрута отделался штрафом





Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего водителя маршрутного такси №4, по вине которого в ноябре 2023 года произошло ДТП на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда. По информации старшего помощника прокурора по региону Оксаны Чередининой, мужчина обвиняется по ч.1 ст.238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также сегодня, 13 мая, стало известно о том, что владельцу маршрута всего лишь выписали штраф за ряд нарушений.

Напомним, 17 ноября прошлого года водитель маршрутного такси из-за припадка, случившегося в дороге, не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком. Медицинская помощь понадобилась самому водителю, пострадавшей 8-летней пассажирке, а также еще двум пассажирам 62-х и 59-ти лет.

По данным прокуратуры, мужчина знал о своем хроническом заболевании, однако осенью прошлого года все же устроился на работу водителем маршрутки. Ни его самого, ни работодателя также не смутило и отсутствие водительских прав, которых обвиняемый был лишен раньше.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Тракторозаводского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.





Свою вину волгоградец полностью признал. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Интересно, что 37-летнему директору коммерческой организации, допустившему мужчину без прав и с хроническим заболеванием к управлению общественным транспортом, предстоит всего-навсего заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор в отношении коммерсанта, как выяснилось сегодня, уже вынесен, но в законную силу не вступил.

Напомним, один из участников ДТП, в чей кроссовер Exeed TXL врезалась маршрутка, рассказывал информагентству, что не смог получить никаких выплат из-за отсутствия документов у маршрутчика, а совладелец фирмы ООО «Альянс-Газ» и по совместительству бывший сотрудник полиции Александр Вакуленко ушел в подполье.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»