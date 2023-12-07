«Вопросов больше, чем ответов»: в Волгограде перевозчик ушел в «подполье» после странного ДТП с маршруткой

В Волгограде регулярно происходят ДТП с участием маршрутных такси. Калечатся как сами водители, так и пассажиры с пешеходами. Три недели назад волгоградцев взбудоражила авария с маршруткой № 4 в Ворошиловском районе, в результате которой пострадала восьмилетняя девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», до сих пор нему идет проверка. При этом ответственный за перевозки пассажиров предприниматель ушел в подполье.

По словам непосредственных участников происшествия, поведение водителя маршрутного такси еще до столкновения с двумя легковушками показалось им подозрительным, а с места аварии мужчину с предварительным диагнозом эпилептический припадок забрали на скорой. По сведениям полиции, 55-летний водитель, выйдя в рейс 17 ноября 2023 года, управлял общественным транспортом без прав.

Как рассказал журналисту V102.RU один из участников аварии Алексей С., в чей кроссовер Exeed TXL врезался автомобиль такси, который отбросило после удара маршрутки, он до сих пор не может получить никаких выплат из-за отсутствия необходимых документов.

— Выплаты это полбеды. Меня больше волнует другое. Как вообще устроена сфера перевозок, если там работают случайные люди без прав и не вписанные в страховку? Я отлично помню этот день. Если бы не наши машины, которые оказались на пути у водителя маршрутки, жертв могло бы быть намного больше. Мы просто приняли на себя удар, не допустив выезд на перекресток. Пострадал ребенок, неизвестно, как произошедшее отразится на ее психике и здоровье. Полиции стоит внимательнее присмотреться к тем, кто работает в этой отрасли, — говорит Алексей. — Как можно было выпустить без страховки и прав водителя на маршрут? Почему в салоне висит страховка на пассажиров, которая уже как год просрочена? Пока вопросов больше, чем ответов.





По словам Алексея, сам водитель находился в измененном состоянии в момент аварии:

— То, что я увидел, забыть очень сложно. Человека буквально трясло, он был синий, но язык не западал. Я ему лично оказывал помощь. Никакой пены у рта не было, на инсульт это тоже не походило, поверьте, у меня есть опыт, я знаю, как такие люди могут выглядеть. Это больше напоминало спазматический припадок, но вот от чего? Я не берусь утверждать, что водитель был в тот день под чем-то запрещенным к обороту в РФ, но в салоне ощущался стойкий запах какой-то «химии».

Авария произошла около 12.00 на улице Елецкой в Ворошиловском районе. По словам людей, находившихся в салоне маршрутки, водитель сначала не мог поднять правой руки, чтобы взять оплату за проезд, а потом и вовсе прибавил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль службы такси. Тот, в свою очередь, ударился в другое авто, а маршрутку остановил в конечном итоге дорожный знак.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной ДТП стало ухудшение состояния здоровья водителя маршрутки.

— 55-летний водитель микроавтобуса на пересечении улиц Чембарская и Елецкая из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком, — комментировали ранее журналистам «Высоты 102» в областном главке МВД. — В результате аварии помощь врачей потребовалась водителю маршрутки и его восьмилетней пассажирке.

Алексей С. утверждает, машина находится в аренде у компании-перевозчика ООО «Альянс-Газ», которой «рулит» бывший сотрудник полиции Александр Вакуленко.

— Визуально, кажется, что мой автомобиль практически не пострадал. Однако там ущерба на 300-400 тысяч. Вся задняя часть разбита, деформированы силовые элементы, глушитель. В самой компании мне сказали, что маршрутка принадлежит семье Багиевых — Вагиду и Егане. Вагид в разговоре уверял меня, что он тут ни при чем, машина оформлена на жену, а все вопросы к ООО «Альянс-Газ». Те в свою очередь сваливают ответственность на него. Замкнутый круг. Но перевозчик однозначно должен отвечать. Почему они ездят, и к ним нет вопросов? — возмущается Алексей. — У меня 12 дней не было на руках справки о ДТП. Не видел я и полиса на маршрутку. Получить выплаты без этих документов невозможно. Мой адвокат приехал в день аварии на место происшествия и попросил сотрудников полиции продемонстрировать эти документы, на что получил отказ.





Сам адвокат Александр Тарасов уверен, что перевозчик пытается уйти от ответственности.

— 17 ноября 2023 года произошло ДТП, в котором явно виноват водитель маршрутного такси. Выяснилось, что он был лишен права управления, на него не оформлена страховка, полис ОСАГО. Вызывает серьезное сомнение и качество медосмотра перед выпуском на рейс водителя. В совокупности эти обстоятельства говорят о преступном отношении администрации перевозчика к своим обязанностям ради извлечения максимальной прибыли, невзирая на опасность, создаваемую для перевозимых пассажиров, — поясняет кандидат юридических наук. — Связавшись с ними, мы с удивлением узнали, что перевозчик прикрывается некоторыми, не совсем понятными юридическими махинациями и пытается свалить вину на других, оставаясь при этом в стороне от происходящего. Не исключено, что эта позиция их не раз уже «выручала». Я обоснованно думаю, что это может быть связано с коррупционной составляющей. Полагаю, что правоохранительные органы должны серьезно отнестись к этому случаю.

Алексей С. уточняет, что он сумел получить справку о ДТП, произошедшем 17 ноября 2023 года лишь спустя две недели при содействии прокуратуры. Тем не менее, как уточнил волгоградец, он до сих пор не может обратиться в страховую, так как на руках нет полиса.





Юрист Алексея считает, что должностные лица ООО «Альянс-Газ», являющегося перевозчиком на маршруте № 4, совершили деяния, подпадающие под действие ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, угрожающих жизни и здоровью).

— Причем они должны ответить по самым «тяжелым» пунктам статьи. Считаю, что у надзирающего органа есть все основания для передачи данного материала проверки по подследственности в СК РФ, — уверен адвокат Александр Тарасов.

По сведениям Алексея С., права водителя маршрутки № 4 недействительны.

— Он был лишен права управления за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как он мог получить права с «эпилепсией»? Почему вообще сел за руль общественного транспорта? — задается вопросами водитель пострадавшей иномарки.





В свою очередь владелец машины такси Hyundai Solaris, представившийся Евгением, в которую влетел водитель маршрутки, рассказал корреспондентам информагентства, что выплаты по ОСАГО не смогут покрыть расходы на ремонт.

— Справку о ДТП я еще не получил. В полиции мне сказали, что все документы смогу затребовать только после окончания проверки, в том числе и полис водителя маршрутки. Восстановление влетит в копеечку, поэтому буду подавать в суд на собственников, — рассказал мужчина.

Журналистам «Высоты 102» удалось связаться непосредственно с водителем маршрутки, который изложил свой взгляда на произошедшие события.

— 17 ноября я после стажировки вышел на маршрут № 4 в первый раз. Работал у Вагида, машину он брал у ООО «Альянс-Газ». В тот день у меня были права и полис — это стопроцентно. Возможно, что потом их забрала полиция. До этого, да, признаю, меня лишали на полтора года за пьяную езду. Но это все в прошлом, — объясняет мужчина, представившийся Андреем. — В дороге у меня случился приступ. Перед этим чувствовал, что поднялось давление. Меня вырубило, я ничего не помню. Очнулся уже в больнице № 25. Проверили на все, осмотрели и отпустили домой, прописали таблетки. У меня в жизни таких ситуаций никогда не было. Я раньше на маршруте 3с работал, вы не подумайте. В тот день просто такое стечение обстоятельств произошло. Знаю, что пострадала девочка. Очень хочу с ней связаться, оказать помощь.

Андрей утверждает, что вскоре после того, как он покинул больничные стены, Вагид потребовал с него 15 тысяч рублей на ремонт маршрутки.

— Потом мне сразу хозяйка позвонила из «Альянса»… Георгиевна… не помню, как ее зовут. Сказала, что завтра, в четверг, надо идти в полицию. Сами полицейские со мной не связывались, — рассказал водитель.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на официальный запрос редакции ИА «Высота 102» пояснили следующее:

— Сообщаем, что 17 ноября 2023 года в 12.00 55--летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя маршрутным такси «Газель Луидо-225000», напротив дома № 543 по улице Елецкая в результате ухудшения самочувствия не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Hyundai Solaris, который от удара совершил столкновение с автомобилем Exeed. В результате ДТП 8-летняя пассажирка маршрутки доставлена в больницу. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В связи с тем, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний, административное производство по нарушению Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего не возбуждалось, материалы незамедлительно переданы в следственные подразделения для проведения процессуальной проверки.





В полицейском ведомстве уточнили, что «в настоящее время материал процессуальной проверки от 17 ноября 2023 года находится на исполнении в следственном подразделении, по результатам будет принято законное и обоснованное решение».

— В случае отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы будут переданы в подразделения Госавтоинспекции для принятия решения. О принятом решении заинтересованные лица будут уведомлены в установленном порядке, — добавили в региональном главке МВД. — Согласно материалам процессуальной проверки, каких-либо заявлений или ходатайств, направленных на реализацию прав граждан об ознакомлении с материалами процессуальной проверки, в следственные подразделения не поступало. В отношении фирмы-перевозчика сотрудниками Госавтоинспекции возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ, за осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. За текущий период 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности водители автобусов данной фирмы привлекались 23 раза. Должностное лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, было привлечено 7 раз.





Далее в областном управлении МВД разъяснили порядок получения необходимых документов:

— Справка о дорожно-транспортном происшествии отменена в октябре 2017 года (приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» (утратил силу 11 июля 2023 года). Согласно постановления Правительства РФ № 523 от 31 марта 2023 года, «Об утверждения перечня документов и информации, связанных с наступлением страхового случая и необходимых для решения вопроса о страховой выплате, предоставляемых органами исполнительной власти страховщикам, а также Правил предоставления документов и информации, связанных с наступлением страхового случая и необходимых для решения вопроса о страховой выплате» (вступило в силу 15 июля 2023 года), утвержден перечень документов и информации, связанных с наступлением страхового случая и необходимых для решения вопроса о страховой выплате, предоставляемых органами исполнительной власти страховщикам, для обращения в страховую компанию необходимо либо постановление по делу об административном правонарушении, либо определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в которых также указываются повреждения транспортных средств. В указанном случае документы для обращения в страховую компанию будут выданы только после проведения проверки.





По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альянс-Газ» зарегистрировано 8 мая 2007 года в Волгограде по улице Героев Тулы, 4А, офис 1. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла четыре человека.

Бенефициаром и директором указан Иван Кравченко. Александр Вакуленко является совладельцем компании с долей в 25%. Компания осуществляет регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Доходы за 2022 года составили 1 499 000 рублей. Завершено 15 арбитражных дел, завершено 71 исполнительное производство на сумму 609 972 рубля.

Журналисты «Высоты 102» так и не смогли связаться с Александром Вакуленко. Номер Ивана Кравченко оказался недоступен. Вагид Багиев сразу заявил корреспонденту, что он «не хочет больше ничего никому объяснять» и попросил его больше не тревожить звонками. Родственники пострадавшей в ДТП восьмилетней девочки также не вышли на связь.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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