



В Волгограде днем 17 ноября маршрутное такси №4 попало в ДТП в Ворошиловском районе. Как рассказали непосредственные участники происшествия, поведение водителя еще до столкновения с двумя машинами показалось им подозрительным, а с места аварии мужчину с предварительным диагнозом эпилептический припадок увезла скорая помощь. По информации полиции, более того, мужчина управлял общественным транспортом, не имея водительских прав.

Авария произошла около 12.00 на улице Елецкой в Ворошиловском районе. По словам людей, находившихся в салоне маршрутки, водитель сначала не мог поднять правой руки, чтобы взять оплату за проезд, а потом и вовсе прибавил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль службы такси. Тот, в свою очередь, ударился в другое авто, а маршрутку остановил в конечном итоге дорожный знак.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной ДТП стало ухудшение состояния здоровья водителя маршрутки.

– 55-летний водитель микроавтобуса на пересечении улиц Чембарская и Елецкая из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком, – прокомментировали происшествие ИА «Высота 102» в главке полиции. – В результате помощь врачей потребовалась водителю маршрутки и его 8-летней пассажирке.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.

– В отношении предприятия-перевозчика, допустившего к работе с пассажирами водителя, не имеющего права управления, будут приняты законные меры реагирования, – уточняют в ГУ МВД.





Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»