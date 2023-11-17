Происшествия

«Затряслись руки. Прибавил скорость»: в Волгограде маршрутка №4 из-за припадка у водителя попала в ДТП

Происшествия 17.11.2023 13:44
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17.11.2023 13:44



В Волгограде  днем  17 ноября маршрутное такси №4 попало в ДТП в Ворошиловском районе. Как рассказали непосредственные участники происшествия, поведение водителя еще до столкновения с двумя машинами показалось им подозрительным, а с места аварии мужчину с предварительным диагнозом эпилептический припадок увезла скорая помощь. По информации полиции, более того, мужчина управлял общественным транспортом, не имея водительских прав. 

Авария произошла около 12.00 на улице Елецкой в Ворошиловском районе. По словам людей, находившихся в салоне маршрутки, водитель сначала не мог поднять правой руки, чтобы взять оплату за проезд, а потом и вовсе прибавил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль службы такси. Тот, в свою очередь, ударился в другое авто, а маршрутку остановил в конечном итоге дорожный знак. 

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной ДТП стало ухудшение состояния здоровья водителя маршрутки. 

55-летний водитель микроавтобуса на пересечении улиц Чембарская и Елецкая из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком, – прокомментировали происшествие ИА «Высота 102» в главке полиции. – В результате помощь врачей потребовалась водителю маршрутки и его 8-летней пассажирке. 

  

В настоящее время на месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. 

В отношении предприятия-перевозчика, допустившего к работе с пассажирами водителя, не имеющего права управления, будут приняты законные меры реагирования, – уточняют в ГУ МВД. 


Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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