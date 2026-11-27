









Смертельная авария произошла сегодня, 27 ноября, в Чернышковском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, трагедия случилась в 6-10 ч. на 183 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск».





ГАЗ под управлением 33-летнего водителя выехал на встречную полосу, где автомобиль совершил касательное столкновение с полуприцепом КАМАЗа. После чего фургон отбросило на другой грузовик.





В результате удара у автомашины ГАЗ оказалась смятой вся передняя часть. Водитель фургона получил тяжелые травмы и скончался на месте.