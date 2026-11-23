Жительница Волгоградской области при попытке припарковаться у «Пятерочки» сбила пешехода. Также при неудачном выполнении маневра пострадала витрина магазина. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне около 21:00 мск у дома №49 по улице Комсомольская во Фролово.

По предварительным данным, 49-летняя водитель автомобиля «Лада Веста» в ходе парковки выехала на тротуар, где совершила наезд на 27-летнюю женщину-пешехода. На фотографии с места происшествия также видно, что разбито витринное остекление магазина. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.