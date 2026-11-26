



Жители Красноармейского района Волгограда 26 ноября сообщили в социальных сетях об обнаружении трупа женщины на бульваре Энгельса. По информации волгоградцев, скончавшейся 79 лет.

В канале «Волгоград Красноармейский» появились фото с места происшествия. Уточняется, что тело пенсионерки было обнаружено во дворе дома №34.

Предположительно, смерть волгоградки не носит криминальный характер. Обстоятельства выясняют сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.