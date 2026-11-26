В пожарах, которые произошли утром 26 ноября в двух населенных пунктах Волгоградской области, погибли три человека. По данным регионального управления МЧС, в селе Громославка Октябрьского района загорелся деревянный дом. Огонь полыхал на площади в 48 квадратов. После тушения пожара были обнаружены тела двоих мужчин.
Предварительная причина трагедии — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В хуторе Среднецарицынский Серафимовичского района сгорел частный дом. Жертвой стал 58-летний мужчина. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области