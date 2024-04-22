СК возбудил дело на треш-стримера, оскорбившего участников СВО

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Волгограда, который во время прямого эфира оскорбил участников специальной военной операции. Треш-стример Павел Прокудин подозревается по ч.1 ст.282 УК РФ – унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.

По сообщению Информационного центра СК России, расследованием уголовного дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области.

– По версии следствия, 4 апреля 2024 года фигурант провел прямую видеотрасляцию в сети «Интернет», в ходе которой высказывал негативные комментарии в адрес российских военнослужащих с целью унижения их достоинства. После этого, желая скрыться от органов следствия и суда подозреваемый покинул территорию Волгограда, в связи с чем объявлен в розыск, – говорится в официальном сообщении.

Также уточняется, что Павлу Прокудину в ближайшее время изберут меру пресечения.



Напомним, что Прокудина задержали на съемной квартире в городе Пензе сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из пензенского главка. Волгоградец был задержан при содействии сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

Видео задержания 22 апреля опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.