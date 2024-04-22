Расследования

СК возбудил дело на треш-стримера, оскорбившего участников СВО

Расследования 22.04.2024 19:31
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22.04.2024 19:31


Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Волгограда, который во время прямого эфира оскорбил участников специальной военной операции. Треш-стример Павел Прокудин подозревается по ч.1 ст.282 УК РФ – унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично.

По сообщению Информационного центра СК России, расследованием уголовного дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области.  

По версии следствия, 4 апреля 2024 года фигурант провел прямую видеотрасляцию в сети «Интернет», в ходе которой высказывал негативные комментарии в адрес российских военнослужащих с целью унижения их достоинства. После этого, желая скрыться от органов следствия и суда подозреваемый покинул территорию Волгограда, в связи с чем объявлен в розыск, – говорится в официальном сообщении. 

Также уточняется, что Павлу Прокудину в ближайшее время изберут меру пресечения. 

Напомним, что Прокудина задержали на съемной квартире в городе Пензе сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из пензенского главка. Волгоградец был задержан при содействии сотрудников УФСБ России по Пензенской области. 

Видео задержания 22 апреля опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

 Фото: МВД Медиа

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