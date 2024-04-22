Расследования

В Пензе задержан оскорбивший участников СВО треш-стример из Волгограда

Расследования 22.04.2024 19:04
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22.04.2024 19:04

Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пензенской области задержан 29-летний житель Волгограда, который во время очередного треш-стрима оскорбил участников специальной военной операции. Павла Прокудина, сообщила 22 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержали в Пензе.

По информации Ирины Волк, после привлечения внимания общественности к скандальному видео Прокудин ударился в бега и, оказавшись в Пензе, поселился в съемной квартире под чужим именем. Помощь в поимке треш-стримера оказали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. В ближайшее время Прокудин будет доставлен в Волгоград. 

В ходе задержания житель Волгограда, уже неоднократно шокировавший земляков скандальными видео, сообщил, что оскорбил бойцов СВО, так как "выпил и не сконтролировал эмоции". Примечательно, что в ходе общения с правоохранителями волгоградец вел себя достаточно раскованно и даже нахально. На видео, опубликованном Ириной Волк, он приносит свои извинения. 



Ранее представитель МВД России сообщала о том, что запись с оскорблениями участников спецоперации направлена на экспертизу, по итогам которой будут приниматься дальнейшие решения. 

Фото, видео: МВД Медиа

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