В Волгограде закончилась история с 23-летней блогером из Самары Аленой Агафоновой, осквернившей скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Потеребившей на видео грудь монумента девушке облсуд сегодня, 5 апреля, назначил наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства, а также двухгодичного запрета использования соцсетей.

При этом фигурантку уголовного дела о реабилитации нацизма освободили в зале суда под подписку о невыезде. То плакавшая, то смеявшаяся в ходе процесса Агафонова, отказалась отвечать на вопросы СМИ и поспешила удалиться вместе с конвоем. Адвокат подсудимой Дмитрий Жадченко также был немногословен и ограничился дежурными фразами, впрочем, посчитав приговор справедливым и обоснованным.





Руководитель СО по Центральному району Волгограда СУ СКР Владимир Суров в чьем производстве было резонансное дело, отметил, что подобные процессы и приговоры могут предостеречь любителей дешевой популярности от бездумных поступков, которые в дальнейшем приведут к большим проблемам:

— По моему мнению, те действия, которые она сделала и опубликовала на своей социальной странице, а это увидели многие люди, и та мера наказания, те последствия, которые она понесла, я считаю, что они скажутся благоприятно. И лишний раз человек, который захочет аналогичным образом, скажем так, хайпануть, он задумается уже и этого совершать не будет, — уверен подполковник юстиции.

Теперь у Агафоновой есть десять суток, чтобы за свой счет добраться до родной Самары и обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию, которая определит ей исправительный центр, в котором она должна отбывать наказание. При этом если блогер решит потеряться во времени и пространстве, ее объявят в розыск и применят уже совсем другие меры — принудительными работами она точно не отделается.

В последнем слове Агафонова просила снисхождения у суда, а ее защитник настаивал, что проведенные два месяца в СИЗО, являются достаточным наказанием для его подзащитной и хорошим жизненным уроком. И юрист, и подсудимая просили о минимальном наказании. Блогер умоляла не лишать ее возможности пользоваться соцсетями, так как это является единственным источником дохода и важной частью жизни. Прокуратура в свою очередь требовала для фигурантки дела год принудительных работ с удержанием 15% заработка, а также ограничения возможности создания контента в соцсетях сроком на четыре года.

Напомним, что Алена Агафонова приобрела дурную славу, опубликовав в своем Instagram* видео, на котором она, наведя камеру на монумент, стала теребить пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевать и хихикать. Вскоре неоднозначным роликом гедонистки — именно так себя называла жительница Самары — заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела об осквернении места захоронения на Мамаевом кургане.

Затем молодая девушка заявила «Газете.Ru», что «сглупила» и не хотела «надругаться» над статуей. Блогер упомянула о своей бабушке, прошедшей войну и дедах, доблестно защищавших Родину. Однако было уже поздно. Как стало известно информагентству, после возбуждения уголовного дела в Волгограде летом 2023 года Агафонова отправилась на Бали. Ее объявили в розыск и после задержания в московском аэропорту этапировали в Волгоград.

Центральный районный суд Волгограда 9 февраля 2024 года постановил взять беглянку под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме. Общаться со СМИ и отвечать на вопрос о том, признает ли она вину, на тот момент подозреваемая отказалась. В свое оправдание девушка заявляла, что совсем не знает историю и все произошедшее пыталась списать на проблемы в образовании. Однако следствие запросило документы из школы и вуза, где проходила обучение Агафонова, которые показали, что историю она явно не прогуливала и хорошо ее знает.

Защитник фигурантки дела пытался оспорить ее заключение в СИЗО, однако суд апелляционной инстанции остался непреклонен. Агафонова имеет прописку в Самаре, однако по месту регистрации проживает редко и большую часть времени проводит Москве или за пределами России.

Подсудимой в марте еще раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, отказавшись отпустить ее под домашний арест. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Агафонова ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке.

По итогу жительница Самары отделалась легким испугом и вместо реального наказания получила его суррогат. Будет ли Алена Агафонова снова «пилить» провокационный контент мы узнаем через два года, по крайней мере, так решил суд. А там, чем черт не шутит.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

*Instagram — запрещенная на территории России социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.