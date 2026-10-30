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Федеральные новости

Кубань планирует напоить вином страны Азии

Федеральные новости 30.10.2026 11:19
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30.10.2026 11:19


Делегация Краснодарского края на Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке обсудила перспективы продвижения кубанских товаров на рынках Таиланда и других стран Азии. Об этом, как передает ИА «Живая Кубань», сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, поставки из края растут, но потенциал для экспорта еще не исчерпан. В первую очередь по сельхозпродукции и вину, которое он назвал гордостью Кубани и России.

Кроме того, в Бангкоке прошла краснодарцы встретились с вице-президентом по глобальному развитию компании «Дусит»: первый отель бренда открылся весной в Анапе при инвестициях 3,3 млрд рублей. Компания рассматривает новые площадки на Черноморском побережье – в Геленджике и Сочи. По информации кубанских властей, край готов поддержать эти планы.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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