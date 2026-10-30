В Камышине задержали грабителя, угрожавшего прохожему молотком





29 октября в полицию города Камышина Волгоградской области обратился 51-летний местный житель. Пострадавший сообщил, что на улице к нему подошёл неизвестный с молотком в руке и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Испугавшись, мужчина убежал и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили личность нападавшего. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Камышина. Подозреваемого задержали.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.