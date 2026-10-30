Зима не за горами? Туманные дни ожидаются в Волгоградской области





Жителей Волгоградской области ждут два дня облачной погоды без существенных осадков, однако в ночь на 1 ноября и утром в воскресенье в отдельных районах региона опустится туман.

По прогнозу, в Волгограде 31 октября обойдется без осадков: ветер восточный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с. Ночью температура составит 3…5º тепла, днем потеплеет до 12…14º. Первый день ноября также пройдет в региональной столице без существенных осадков, ночью 6…8º тепла, днём – 12…14º тепла.

В районах области картина разнообразнее. Так, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, 31 октября существенных осадков в регионе не ожидается, ветер восточный и юго-восточный, ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с. Ночью температура 2…7º, местами до -3º, днем 11…16º.

1 ноября в Волгоградской области местами пройде небольшой дождь, а ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер сохранит восточное и юго-восточное направление, ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с. Ночью ожидается +5…10º, местами до 0º, днем +11…16º.

Отметим, что туман – явление не только атмосферное, но и «народно-прогностическое». В старину говорили: сколько туманов выпадет до первых морозов, столько будет и оттепелей зимой. Кроме того, частые осенние туманы нередко предвещают скорое похолодание. По количеству выпавших туманов даже предсказывают примерные сроки первых морозов – по старинным поверьям, до зимы должно лечь от семи до 12 туманов.

Водителям в туман стоит помнить о безопасности: снижать скорость, держать дистанцию и включать противотуманные фары. Пешеходам – быть внимательнее на дорогах, ведь видимость в отдельных районах может ухудшаться значительно.