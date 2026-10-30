В МЧС назвали причину черного дыма у ТЦ «Мармелад» в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда 30 октября вблизи ТЦ «Мармелад» горел частный дом, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Черный столб дыма рядом с торговым комплексом заметили очевидцы, выложив кадры в социальные сети. Позже появилось и видео пожара.

– В 10:14 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. Горел частный дом, – уточнили информацию в оперативном ведомстве. – Подразделения 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 10:27. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.