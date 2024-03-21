Общество

Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядке

Общество 21.03.2024 11:30
0
21.03.2024 11:30


Волгоградский областной суд сегодня, 20 марта, зарегистрировал уголовное дело в отношении 23-летней блогера Алены Агафоновой. Как сообщает ИА «Высота 102», определена и дата первого судебного заседания – оно состоится 27 марта. 

Органами предварительного следствия 23-летняя Алена Агафонова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, – Прим.ред.), – сообщила информагентству официальный представитель Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская. – Материалы уголовного дела переданы судье. Судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения назначено на 27 марта 2024 года.

Также уточняется, что Алена Агафонова заявила ходатайство в облсуд о рассмотрении дела в особом порядке, то есть в упрощенном виде без исследования и оценки доказательств, собранных следствием. Это значит, что 27 марта Волгоградский облсуд, вполне вероятно, одним днем огласит приговор. 

Напомним, следствием установлено, что подозреваемая 20 июля 2023 года в период с 10 часов до 10.30, находясь на территории Мамаева кургана, циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!», в связи  с чем были проведены судебные экспертизы, которые  подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2024 15:31
Общество 21.03.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 15:06
Общество 21.03.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 12:10
Общество 21.03.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 12:00
Общество 21.03.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 10:41
Общество 21.03.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 09:23
Общество 21.03.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 07:40
Общество 21.03.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 06:51
Общество 21.03.2024 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 21:02
Общество 20.03.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 19:37
Общество 20.03.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 19:05
Общество 20.03.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 18:38
Общество 20.03.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 18:03
Общество 20.03.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 17:48
Общество 20.03.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 16:51
Общество 20.03.2024 16:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
МЧС запустило беспилотники в четырех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболуСмотреть фотографии
09:23
Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходныхСмотреть фотографии
09:01
УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регионСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензинСмотреть фотографии
06:51
«Предложили еще помолиться»: в новой больнице под Волгоградом не нашлось лекарств для 84-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» разгромило клуб из МайкопаСмотреть фотографии
21:02
Кто ищет, тот всегда найдет: Волгоградстат отрапортовал о снижении цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
20:20
Приставы в Волгограде выявили фальшивый исполлист на 26 млн рублейСмотреть фотографии
19:37
В центре Городища на месте снесенного 22-летнего недостроя появилось болотоСмотреть фотографии
19:05
Уровень воды в Волге поднялся в районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
В больнице №25 Волгограда откроют урологическое отделениеСмотреть фотографии
18:03
Реконструкцию ЦУМа в Волгограде доверили проверенной компанииСмотреть фотографии
17:57
Самые меткие стрелки из боевого оружия съехались в ВолгоградСмотреть фотографии
 