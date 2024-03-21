Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядке

Волгоградский областной суд сегодня, 20 марта, зарегистрировал уголовное дело в отношении 23-летней блогера Алены Агафоновой. Как сообщает ИА «Высота 102», определена и дата первого судебного заседания – оно состоится 27 марта.

– Органами предварительного следствия 23-летняя Алена Агафонова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, – Прим.ред.), – сообщила информагентству официальный представитель Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская. – Материалы уголовного дела переданы судье. Судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения назначено на 27 марта 2024 года.

Также уточняется, что Алена Агафонова заявила ходатайство в облсуд о рассмотрении дела в особом порядке, то есть в упрощенном виде без исследования и оценки доказательств, собранных следствием. Это значит, что 27 марта Волгоградский облсуд, вполне вероятно, одним днем огласит приговор.

Напомним, следствием установлено, что подозреваемая 20 июля 2023 года в период с 10 часов до 10.30, находясь на территории Мамаева кургана, циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!», в связи с чем были проведены судебные экспертизы, которые подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов.