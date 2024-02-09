



Руководитель Следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СК России по Волгоградской области прокомментировал ИА «Высота 102» уголовное дело в отношении блогера Алены Агафоновой, которая в июле 2023 года сняла скандальное видео с монументом «Родина-мать зовет!», а после возбуждения дела полгода скрывалась на Бали.

По словам Владимира Сурова, на первоначальном этапе Агафонова заявляла, что не знает историю, в связи с чем без должного уважения отнеслась к мемориалу. Кроме того, уроженка Самары препятствовала следствию и не являлась на встречи с сотрудниками СК.

– Следственным отделом по Центральному району города Волгограда расследуется уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Самары по факту осквернения символа воинской славы России и по факту оскорбления памяти защитников Отечества. Следствием установлено, что подозреваемая 20 июля 2023 года в период с 10 часов до 10.30, находясь на территории Мамаева кургана, циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!», в связи с чем были проведены судебные экспертизы, которые подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов. В связи с этим следственным отделом расследуется уголовное дело, – пояснил корреспондентам ИА «Высота 102» Владимир Суров.





По его словам, Агафонова до недавнего времени всячески препятствовала ходу следствия.

– В процессе расследования подозреваемая неоднократно не являлась на следственные действия, пыталась их сорвать, затягивала сроки следствия и в конечном итоге уехала из города Самары в иной регион России, а после – за территорию Российской Федерации. По возвращении она была задержана сотрудниками Главного управления МВД России по Волгоградской области и доставлена к следователям следственного отдела. Задержание производилось, потому что подозреваемая была объявлена в федеральный розыск и готовились документы для объявления ее в международный розыск.

На первоначальном этапе, уточняет Владимир Суров, блогер заявляла, что не знает историю, и потому без должного уважения отнеслась к мемориалу.

– Первоначально вину в совершенном преступлении подозреваемая отрицала, ссылаясь на незнание истории. Но следователями в ходе расследования уголовного дела были получены документы как из школы, так и из высшего образовательного учреждения в Самаре, по которым было установлено что историю она проходила и хорошо ее знает. Под тяжестью неопровержимых улик после задержания подозреваемой она дала признательные показания, раскаялась в совершенном преступлении, но в связи с тем, что ее преступление вызвало большой общественный резонанс, а также ввиду того, что подозреваемая не имеет постоянного места жительства на территории России и регулярно выезжает за пределы государства, следователи ходатайствовали об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Позицию следственного органа поддержала прокуратура Центрального района Волгограда. До 9 марта 2024 года подозреваемая будет находиться в СИЗО, с ней будут проводиться следственные действия.





Как уточнил Владимир Суров, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении Алены Агафоновой находится на завершающей стадии.

– В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено окончательное обвинение и уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, – сообщил руководитель СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

9 февраля Центральный районный суд Волгограда поместил Агафонову в СИЗО на 30 суток. Ни перед началом заседания, проходившего по ходатайству следователей в закрытом формате, ни после него блогер не стала общаться с журналистами. Более того, защитник Агафоновой препятствовал работе СМИ в зале заседаний после процесса.

Фото, видео: Павел Мирошкин, Антон Ольховатский, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»