



Новые данные о размере средних зарплат в Волгоградской области опубликовал Росстат. По данным федерального ведомства, в августе этот показатель в регионе составил 71749 рублей. Тогда как в июле жители региона зарабатывали в среднем на 3526 рублей больше – 75275 рублей.

При этом за период с января по август 2026 года этот показатель в Волгоградской области составил 72720 рублей, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года.

Как следует из опубликованных данных, у некоторых соседей Волгоградской области по ЮФО зарплаты выше. Например, жители Ростовской области в августе получали в среднем 75745 рублей, Астраханской – 73722 рубля. В Крыму средняя зарплата в августе составила 65621 рубль.

Больше всего зарабатывали жители Краснодарского края – 83942 рубля, а самые низкие средние зарплаты оказались в Калмыкии – 59300 рублей.

Напомним, в январе 2026 года средняя зарплата жителей Волгоградской области составляла 70316 тысяч рублей. При этом цифры менялись ежемесячно в течение всего года - то уменьшались, то увеличивались, в том числе и в связи с отпускным сезоном.

Фото из архива V102.RU