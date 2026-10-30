



В Волгоградской области специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонтную кампанию в шести районах на северо-западе региона. Как сообщает ИА «Высота 102», работы охватили Клетский, Кумылженский, Иловлинский, Михайловский, Серафимовичский и Фроловский районы.

В ходе ремонта приведено в нормативное состояние оборудование 54 подстанций 35–110 кВ и более 100 комплектных трансформаторных подстанций, а также восемь силовых трансформаторов и около 300 единиц коммутационного оборудования. Реконструировано 90 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–110 кВ общей протяжённостью около 40 км. Использованное оборудование – российского производства.

По данным компании, выполненные работы повысили надёжность электроснабжения жителей отдалённых сёл и хуторов. От отремонтированных объектов получают электроэнергию социальные учреждения – школы, детские сады и больницы, а также ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий, включая зерноперерабатывающий комплекс и цементный завод.