Суд в Волгограде запретил Агафоновой вести блог после щекотания «Родины-матери»

Блогер из Самары Алена Агафонова признана виновной в реабилитации нацизма за скандальный видеоролик с щекотанием груди монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.

- Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того, Агафоновой на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.





После оглашения судебного решения Агафонову освободили из-под стражи. Суд постановил, что до вступления приговора в законную силу она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В течение 10 дней девушка должна прибыть в УИС по месту жительства в Самаре, где ей определят исправительный центр. Домой она поедет за свой счет, а если решить сбежать, то ее объявят в розыск.

Уголовное дело блогера рассматривалось в Волгоградском областном суде в особом порядке без исследования и оценки доказательств. Прокуратура просила для Агафоновой 1 год принудительных работ с удержанием 15% заработка, а также на 4 года ограничить ей возможность создания контента в соцсетях.

Алена Агафонова в последнем слове еще раз признала вину и просила не лишать ее возможности зарабатывать в социальных сетях.

Напомним, 23-летнюю Агафонову задержали в аэропорту столицы, куда она прилетела с Бали. Россию девушка покинула летом 2023 года после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело из-за видео, которое блогер сняла у монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане и разместила в социальных сетях. На видеокадрах блогер теребила пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевала и хихикала. Судебные экспертизы подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов.

Фото: ИА «Высота 102»