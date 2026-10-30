Кафе в центре Волгограда закрыли по решению суда после проверки





В Центральном районе Волгограда по решению суда остановили работу кафе, владелец которого не выдавал чеки посетителям. Основанием стали материалы проверки налоговых органов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, нарушение выявили в ходе контрольных мероприятий. При проверке в ноябре 2025 года установлено, что предприниматель не применяет кассовую технику, – за это его привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Повторная проверка в сентябре текущего года показала, что хозяин кафе так и не изменил модель поведения: общая сумма расчетов без контрольно-кассовой техники превысила 1,3 млн рублей.

В налоговой предпринимателям напоминают, что при оказании услуг общественного питания применение кассовой техники обязательно, а чек печатается и выдаётся после согласия клиента на расчёт, но до передачи наличных или проведения безналичной оплаты – в том числе картой, через СБП по QR-коду или бесконтактно.

Последствиями невыдачи чеков могут стать как административный штраф, так и приостановка деятельности торговой точки. Проверить корректность расчёта и сообщить о нарушениях покупатели могут через мобильное приложение «Проверка чека». Подробная информация о регистрации и порядке применения ККТ доступна в разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте ФНС России.