Под Волгоградом задержали браконьера с убитыми косулей и зайцем





Еще один браконьер попался в руки полицейских. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 28 октября сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Михайловке на 179 километре автодороги Жирновск-Вешенская, остановили автомобиль Opel Astra под управлением 49-летнего водителя.

При осмотре салона полицейские обнаружили там гладкоствольное ружье, 65 патронов 12 калибра, а в багажном отделении - туши убитых косули, зайца, манок, нож и прибор ночного видения.

Выяснилось, что мужчина убил животных на территории охотничьих угодий Михайловского района в запрещенный сезон охоты. Свою вину в браконьерстве он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота». Мужчине грозит срок до 2 лет.