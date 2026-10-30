Короткая рабочая неделя ждёт волгоградцев в начале ноября





В ближайшие девять дней большинство жителей Волгограда будут работать всего четыре дня. В среду, 4 ноября, состоится государственный праздник День народного единства, который будет нерабочим днём.



Следовательно, с субботы, 31 октября, по 8 ноября включительно работники, трудящиеся по пятидневной рабочей неделе, будут иметь три полных рабочих дня и один сокращённый.



Важно помнить, что если вы возьмёте отпуск в начале ноября, праздник добавит к нему один дополнительный день. Однако 4 ноября не будет включено в число оплачиваемых отпускных дней. Если потребуется больничный, то все календарные дни болезни, включая выходные и праздничные, будут оплачены.



Также уже известно, как будем отдыхать в мае 2027 года.