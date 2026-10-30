Экс-депутату Волгоградской облдумы нашли замену в комитете

Общество 30.10.2026 10:44
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30.10.2026 10:44
У председателя комитета облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Волгоградской облдумы Ирины Соловьевой появился новый заместитель. Как сообщили в регпарламенте, эту должность занял Александр Нелепин. Соответствующее решение было принято накануне, 29 октября, на заседании профильного комитета. Ранее эту должность занимал Игорь Воробьев, который досрочно прекратил полномочия депутата облдумы в связи с избранием в Госдуму.
Александр Нелепин - участник военной операции в Сирии, специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Является представителем от Волгоградской областной думы в Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, членом общественного совета проекта «Сталинградский призыв».
Фото Волгоградской областной думы
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