Экс-депутату Волгоградской облдумы нашли замену в комитете





У председателя комитета облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Волгоградской облдумы Ирины Соловьевой появился новый заместитель. Как сообщили в регпарламенте, эту должность занял Александр Нелепин. Соответствующее решение было принято накануне, 29 октября, на заседании профильного комитета. Ранее эту должность занимал Игорь Воробьев, который досрочно прекратил полномочия депутата облдумы в связи с избранием в Госдуму.





Александр Нелепин - участник военной операции в Сирии, специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Является представителем от Волгоградской областной думы в Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, членом общественного совета проекта «Сталинградский призыв».





Фото Волгоградской областной думы