Хихикавшая и «теребившая» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде 23-летняя блогерка из Самары Алена Агафонова извинилась за свою выходку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Газету.Ru», молодая особа заявила, что «сглупила» и не хотела «надругаться» над статуей.

— Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь, — цитирует слова девушки «Высота 102».

Напомним, в соцсетях распространилось видео, снятое 23-летней пиарщицей и гедонисткой, как она сама себя называет, на главной высоте России. Наведя камеру на монумент, блогерка стала теребить пальцем в районе груди скульптуры, подпевая и хихикая.

Правоохранители Волгограда тоже оценили ролик. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). Санкция предусматривает как максимум наказание арест на срок до трех месяцев. Ход предварительного расследования взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

Скриншот: ТалипоV Online Z / t.me

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