



В Волгограде отличившимся в служебно-боевой деятельности сотрудникам Росгвардии вручили ведомственные награды и почетные грамоты, в том числе от губернатора региона Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», награждение прошло в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области по случаю 74-й годовщины службы.

В мероприятии принимали участие начальник территориального органа Сергей Киляков, руководитель регионального УВО Игорь Лучкин, сотрудники подразделений и ветераны.





Полковник полиции Сергей Киляков подчеркнул, что вневедомственная охрана – одна из самых мобильных и подготовленных служб, работающих круглосуточно.





Собрание завершилось минутой памяти о сотрудниках, погибших при исполнении обязанностей.





Отметим, что сегодня под охраной ведомства в регионе находится более 37 тысяч объектов различных форм собственности, а с помощью сигнализации – свыше 270 единиц подвижного состава. На маршрутах патрулирования задержано более 4 тысяч правонарушителей, выполнено почти 14 тысяч выездов по сигналу «Тревога», краж с охраняемых объектов и из мест хранения имущества граждан не допущено.

Группы задержания также участвуют в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений в местах массового пребывания людей.