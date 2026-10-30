30 октября Волгоградская область отражала атаку БПЛА





В ночь на 30 октября силы ПВО уничтожали вражеские беспилотники в ряде субъектов РФ. По сообщению Минобороны, в Волгоградской области ликвидированы воздушные цели.



Общее число нейтрализованных БПЛА по стране составило 1043 единицы. Также атаку отбивали в Московском регионе, Республике Татарстан, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Костромской, Пензенской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.



Отметим, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с 1:56 до 7:09. А с 7:36 до 8:58 была объявлена авиационная опасность. В областной столице местами граждан оповещали сирены о необходимости проследовать в укрытия.