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Экология

Волгоград предложил миру опыт СССР по защите земель от опустынивания

Экология 30.10.2026 18:13
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30.10.2026 18:13


В Волгограде 30 октября стартовала Международная конференция по борьбе с опустыниванием «Восстановление земель и устойчивость к засухе: от стратегических решений к практическим результатам». Форум собрал около 80 представителей ведущих научных центров, а его центральной площадкой стал Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН.

В пленарном заседании на Мамаевом кургане приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад, помощник Президента РФ, специальный представитель по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, член-корреспондент РАН Александр Беляев и руководство профильных министерств России, Узбекистана, Египта и Сенегала.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил вернуться к полномасштабной реализации плана по созданию государственных защитных лесополос в России. По его словам, советские ученые 20-летней практикой в зоне полупустынь доказали эффективность идеи Василия Докучаева о масштабной экологической оптимизации южных лесостепных, степных и сухостепных районов страны. Вклад этих насаждений в качество жизни людей и развитие территорий, отметил он, требует возобновления такой работы – в том числе в Волгоградской области, где баланс воспроизводства и выбытия лесов уже приближается к 500%. Восстановление защитных лесополос, созданных в середине XX века, регион ведёт совместно с Минприроды России и Российской академией наук.

– Проверенный и подтвержденный за десятилетия практических испытаний значительный вклад государственных защитных лесополос в обеспечение качества жизни людей и развитие территорий говорит о необходимости возвращения к полномасштабной реализации Плана по созданию государственных защитных лесополос в России, в том числе и в Волгоградской области, что позволит в значительной степени защитить плодородные земли от негативного воздействия окружающей среды, создать более комфортные условия для жизни и ведения хозяйственной деятельности на территориях со сложными погодно-климатическими условиями, – цитата из выступления Андрея Бочарова.

В числе представленных регионом решений – развитие мелиорации: за 12 лет мелиорируемые площади увеличены втрое, до более чем 100 тыс. га. С 2023 года достигнут 100%-й уровень прикрытия территории подразделениями федеральной и региональной пожарных служб, ведётся возвращение в сельхозоборот неиспользуемых земель и поэтапный переход к биологическому земледелию.

Отдельное внимание уделено дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Совместно с РАН разработан проект строительства комплекса гидротехнических сооружений в междуречье Волги и Ахтубы, включая обводной канал от Волги в пойму. Реализация проекта, как отмечают в регионе, должна повысить экологическое благополучие и качество жизни в регионах Волжского бассейна и создать условия для растениеводства, животноводства, рекреации и туризма.

Трехдневная программа конференции включает научные сессии, лекции и круглые столы с докладами ведущих специалистов по экологии и охране окружающей среды. Как подчёркивают организаторы, форум призван стать площадкой для выработки решений по одной из наиболее острых для многих стран проблем – опустыниванию и деградации земель.

Фото: АВО

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