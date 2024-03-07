Общество

Блогеру Агафоновой облсуд в Волгограде продлил арест до 2 апреля

Общество 07.03.2024 13:07
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07.03.2024 13:07


Волгоградский областной суд сегодня, 7 марта, в апелляции рассмотрел жалобу защитника блогера Агафоновой на решение Центрального районного суда о продлении ареста. Как сообщает ИА «Высота 102», меру пресечения щекотавшей «Родину-мать» жительнице Самары оставили без изменения. 

Напомним, 1 марта Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия оставил Алену Агафонову в СИЗО до 2 апреля включительно. Не согласившись с таким решением, адвокат блогера обжаловал постановление и просил областной суд изменить меру  пресечения, отправив доверительницу под домашний арест. 

Изучив все материалы и доводы, Волгоградский областной суд оставил в силе постановление суда первой инстанции – встречать второй месяц весны блогер будет под стражей, – сообщили «Высоте 102» в пресс-службе. 

Алена Агафонова подозревается в осквернении символа воинской славы – скульптуры «Родина-мать зовет!» и глумлении над памятником истории и местом захоронения погибших воинов. В связи с этим следственным отделом расследуется уголовное дело.

Ранее начальник СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров сообщал ИА «Высота 102», что снявшая скандальное видео на Мамаевом кургане Агафонова под тяжестью неопровержимых улик после задержания дала признательные показания, раскаялась в совершенном преступлении, но в связи с тем, что ее преступление вызвало большой общественный резонанс, а также ввиду того, что подозреваемая не имеет постоянного места жительства на территории России и регулярно выезжает за пределы государства, следователи ходатайствовали об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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