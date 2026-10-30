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Общество

Нового зампреда вырастили в спорткомитете Волгоградской области

Общество 30.10.2026 20:15
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30.10.2026 20:15


В администрации Волгоградской области произошло кадровое назначение: заместителем председателя регионального комитета физической культуры и спорта стал Александр Олегович Ткачев. Как сообщает Volganet.net, ранее эту должность занимал Николай Ивченко.

Александру Ткачеву 39 лет. В 2010 году он окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», а в 2015 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На госслужбе новый заместитель председателя работает уже 13 лет и имеет классный чин действительного государственного советника Волгоградской области 3 класса. 

С 2012 года профессиональная деятельность Ткачева неразрывно связана со сферой физической культуры и спорта региона. За это время он прошел путь от специалиста до руководителя: занимал должности главного специалиста, консультанта и старшего консультанта, а впоследствии возглавил отдел развития спортивной инфраструктуры комитета. За годы работы Александр Олегович накопил значительный опыт в государственном управлении, развитии спортивных объектов и организации конкурсных процедур.

На новом посту Александр Ткачев будет курировать одно из ключевых направлений отрасли – работу отдела развития спортивной инфраструктуры.

Фото: облспорткомитет 

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