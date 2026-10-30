Авиационная опасность: в Волгограде на предприятиях сработали сирены

С 16:04 мск в Волгоградской области по линии РСЧС объявлена авиационная опасность. Жителей предупредили об угрозе падения взрывных устройств, а на некоторых предприятиях звучали сирены.

В целях безопасности жителям рекомендуют не подходить к окнам и переждать угрозу в ближайшем защищенном помещении.

Напомним, что 30 октября угроза авиационной опасности объявляется уже во второй раз. Аналогичная ситуация была и 29 октября, когда об авиационной опасности также объявляли дважды.

Когда объявляют авиационную опасность? Что это значит? Как действовать? - в нашем материале.