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Общество

Авиационная опасность: в Волгограде на предприятиях сработали сирены

Общество 30.10.2026 16:24
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30.10.2026 16:24


С 16:04 мск в Волгоградской области по линии РСЧС объявлена авиационная опасность. Жителей предупредили об угрозе падения взрывных устройств, а на некоторых предприятиях звучали сирены.

В целях безопасности жителям рекомендуют не подходить к окнам и переждать угрозу в ближайшем защищенном помещении.

Напомним, что 30 октября угроза авиационной опасности объявляется уже во второй раз. Аналогичная ситуация была и 29 октября, когда об авиационной опасности также объявляли дважды. 

Когда объявляют авиационную опасность? Что это значит? Как действовать? - в нашем материале

Фото из архива V102.RU

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