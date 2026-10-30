Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Как сообщили в надзорном ведомстве, это связано с задержками и отменой рейсов в аэропортах юга России. При этом некоторые воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы в связи с введенными ограничениями в московских аэропортах.

Напомним, массовые задержки авиарейсов наблюдались с утра 30 октября. В настоящее время отменены два самолета из Москвы, которые должны были приземлиться в Волгограде в 12-55 ч. и в 17-50 ч. Соответственно, эти рейсы не отправятся обратно в столицу. Также задерживается прилет самолета из Санкт-Петербурга – время смещено с 13-50 ч. на 18-55 ч.