



В наши дни, когда в супермаркетах и даже в небольших магазинах у дома продается буквально все и вся, многие товары теряют свой исторический, складывавшийся десятилетиями, статус. Так, к примеру, случилось с арбузами, которые сегодня ассоциируются уже не только с последним деньками августа. Эта же участь постигла и мандарины, долгие годы считавшиеся едва ли не главным символом Нового года. Какие цитрусовые лежат на прилавках сейчас, в середине осени? Почему, несмотря на то, что подобный продукт вовсе не нуждается в представлении и рекламе, производители не прекращают экспериментов? И сколько стоит килограмм ароматного лакомства? Ответы на эти и другие вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Что предлагают волгоградцам?

Несмотря на то, что безусловной и нестареющей классикой долгие годы являются абхазские мандарины, покупателям предлагают попробовать и другие сорта , купив ярко-рыжие клементины или стремительно захватывающих рынок «малышей» из Китая – мандарины бейби.





– Один из самых ходовых товаров осени и зимы нам везут из разных регионов – из Азербайджана, Перу, ОАЭ, – рассказывает продавец фруктовой лавки на рынке в Центральном районе. – Сказать о конкретных предпочтениях покупателей сложно. Однако по нынешнему спросу заметно, что новинки способны не просто составить конкуренцию «мастодонтам», но и в каком-то смысле перетянуть одеяло на себя – к примеру, сейчас и многие дети, и взрослые не могут устоять перед мандаринами бейби.

Настоящим хитом последних лет, признают торговцы, становятся цитрусовые с листочками. По их словам, этот мимолетный с виду «аксессуар» создает эффект максимальной свежести – будто бы мандарин сорвали с ветки буквально за пять минут до входа покупателя в магазин.

Почему Новый год пахнет мандаринами?

Рассказывая о мандаринах, чей вкус и даже запах ассоциируется у большинства людей с Новым годом, напомним об их появлении на советских столах. Больше полувека назад они считались экзотикой, доступной далеко не во все сезоны. В 1963 году в Советский Союз пришел первый сухогруз с фруктами из Марокко. Килограмм «уншиу» (сорт мандаринов) тогда продавали за 1 рубль 30 копеек.

– Точное место и время выращивания первых мандариновых деревьев неизвестны. Возможно, их вывели около тысячи лет назад в Иране. Одна из версий гласит, что родиной этих фруктов был Древний Китай, – рассказывали корреспондентам ИА «Высота 102» в библиотеке имени Максима Горького. – Кстати, там мандаринами называли чиновников высшего ранга, носившими ярко-оранжевую одежду.





Причина неразрывной связи Нового года и мандаринов весьма прозаична. Зимой поспевшие фрукты срывали с деревьев и отправляли на полки продуктовых лавок. К слову, даже пару спелых и ароматных мандаринов в подарках, завернутых в шелестящие кульки, советские дети считали настоящей ценностью, растягивая удовольствие и оставляя привозную экзотику на «десерт».

Сколько стоят мандарины сегодня?

А теперь о насущном. Назвать «среднюю температуру по больнице» в случае с ценами на сладкие «семечки» весьма сложно. Так, на полках «Магнита» и «Ленты» поспевшие мандарины предлагают купить в среднем по 230 - 240 рублей за килограмм, а их уменьшенную копию - без малого за 400 рублей. В «Перекрестке» с учетом скидочной карты мини-версию привозных фруктов оценивают в 300 рублей за килограмм.





В сети супермаркетов ВкусВилл полкило оранжевых «малышей» отпускают за 260 рублей. А вот килограмм их более увесистых «сородичей» стоит 340 рублей. Во фруктово-овощных павильонах предновогоднюю классику и новомодные мандарины с листочками взвешивают по 350 рублей за кило. Товар родом из Китая (мы про мандарины бейби) выставляют на витрины по 380 рублей – к слову, год назад цена на них равнялась 350 рублям.





Фото Андрея Поручаева