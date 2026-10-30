Путин наградил митрополита Феодора и игуменью Анну

Государственные награды РФ присуждены митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору и настоятельнице Свято-Вознесенского женского монастыря города Дубовки. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен 30 октября на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов Николай Львович) награжден орденом Александра Невского за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.
Настоятельнице Свято-Вознесенского женского монастыря города Дубовки игуменье Анне (Татьяне Вадимовне Ерофеевой) присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Фото из архива V102.RU