Аналог трассы «Русский ниндзя» возводят на Набережной Волгограда





На участке нижней террасы Набережной им. 62-й Армии началась подготовка к строительству новой спортплощадки, аналога трассы «Русский ниндзя». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, объект возведут рядом со скейт-парком.

Полоса препятствий в стиле «Русский ниндзя» — это специально оборудованная зона с комплексом разнообразных снарядов, которые имитируют испытания из популярного телешоу. Подобных объектов в Волгограде еще не было, заверили в мэрии.

В полосе препятствий будут более 230 элементов: канат, кольца, зацепы, различные подвесы, ручки, рукоходы, балансировочные элементы и многое другое. Также разработаны 6 видов маршрутов, рассчитанных на различные уровни сложности и подготовки. После установки снарядов здесь появится травмобезопасное покрытие толщиной 5см.

Параллельно на участке от «Бронекатера «БК-13» до моста через Волгу на дорожках уложат тротуарную плитку, оборудуют другие спортплощадки и установят малые архитектурные формы. Все работы планируется закончить до конца года.