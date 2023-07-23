Расследования

В Волгограде посмотрели скандальное видео блогера у «Родины-матери» и возбудили дело

Расследования 23.07.2023 17:48
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23.07.2023 17:48



Сотрудники правоохранительных органов в Волгограде посчитали осквернением места захоронения на Мамаевом кургане жительницей Самары, которая додумалась потеребить грудь «Родины-матери».
- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела об осквернении места захоронения на Мамаевом кургане, - сообщила сегодня, 23 июля, старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Уголовное дело находится в производстве ОД ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространяется видео, снятое 23-летней Алёной Агафоновой у монумента «Родина-мать» в Волгограде. Прибывшая из Самары девушка называет себя блогером. Скандальное видео она разместила в Инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) несколько дней назад в сториз. 



Черединина уточнила, что девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
Из материалов уголовного дела следует, что жительница Самары, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в Интернете.
Напомним, что ранее турист из Майкопа пытался штурмовать «Родину-мать» в Волгограде, за что получил 10 суток административного ареста.

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