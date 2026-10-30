



Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели автомобилистки в станице Кривянской Ростовской области. В январе 2026 года её машина упала с аварийного моста в реку Тузлов – водитель не справилась с управлением. Как сообщает Привет-Ростов, ограждения и знаки на переправе появились лишь после трагедии, позже движение по ней закрыли.

Поводом для внимания ведомства стало обращение местной жительницы: она заявила о возможных нарушениях при расходовании бюджета на ремонт моста и некачественных работах. Эти доводы еще предстоит проверить — сами по себе они нарушений не подтверждают. Руководству регионального управления СК предстоит доложить Бастрыкину о ходе расследования.