Волгоградцам напомнили о перерасчёте за недогрев горячей воды





При недостаточной температуре горячей воды жителям Волгограда следует обращаться в управляющую компанию для перерасчёта. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Причины недогрева могут быть разными – от долгого прохождения ресурса по трубам до некорректной работы центральных тепловых пунктов, но в любой ситуации необходимо требовать настройки инженерных коммуникаций.

– Управляющая компания – это всегда одно окно по всем вопросам дома, – подчеркнула депутат.

Она отметила, что злого умысла у поставщиков нет: ресурсным организациям выгодно продавать больше горячей воды, а за некачественное обслуживание им грозят штрафы. Согласно нормам, температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. Если показатель ниже 60 градусов, это нарушение, а при падении ниже 40 градусов оплата производится по тарифу холодной воды.