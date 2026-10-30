РЖД начнут брать процент с волгоградцев за возвраты билетов: подробно





С 1 декабря 2026 года ОАО «РЖД» начнет взимать сбор при возврате неиспользованных проездных документов на поезда дальнего следования, приобретенных с этой даты. Об этом сообщается на ресурсе перевозчика. Новый порядок затронет и жителей Волгоградской области.

Размер сбора

Сбор будет рассчитываться по прогрессивной шкале в зависимости от того, сколько времени осталось до отправления:

1% – при возврате за 45 суток и более;

3% – от 30 до 44 суток;

5% – от 10 до 29 суток;

10% – за 9 и менее суток до отправления.

Основание – приказ ФАС

Право самостоятельно устанавливать сбор, но не выше 10% от стоимости билета, перевозчики получили по приказу Федеральной антимонопольной службы от 3 августа 2026 года № 616/26. Документ выводит услугу по оформлению возврата из-под государственного ценового регулирования для пяти компаний-монополистов, включая РЖД и АО «ФПК». Перевозчики также обязаны публиковать информацию о размере сбора на своих сайтах не позднее чем за 10 календарных дней до начала применения и отчитываться перед ФАС.

Зачем это нужно

В антимонопольной службе ранее поясняли, что изменения направлены на сокращение числа возвратов и искусственно созданного дефицита билетов. По данным перевозчиков, только в 2025 году было возвращено свыше 25 млн билетов, при этом более половины возвратов оформлялись за пять и менее дней до отправления поезда.

В ФАС также сообщили, что проследят за эффективностью применения нового механизма: перевозчики будут направлять в службу отчетные формы о количестве возвращенных билетов, доходах от сбора и обращениях граждан.