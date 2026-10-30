30 октября Ворошиловский районный суд Волгограда постановил конфисковать в доход государства имущество бывшего депутата гордумы Алексея Зверева и его матери общей стоимостью полмиллиарда, полученные незаконным путем. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Зверев был депутатом двух созывов подряд в период с 2008 по 2018 годы. В текущем году он был осужден в Волгограде на 13 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 1,8 миллиона рублей за мошенничество в сфере страхования на сумму более 84 млн рублей.

В ходе нового судебного разбирательства установлено, что в период своей депутатской деятельности Алексей Зверев занимался предпринимательством, что позволило ему приобрети дорогую недвижимость и развивать свой бизнес. Активы он регистрировал на родственников и доверенных лиц, чтобы их не декларировать.

– Таким способом ему удалось незаконно приобрести ряд объектов недвижимости общей стоимостью свыше 500 млн рублей, - сообщила Черединина.

Всего, по данным информагентства, в этом перечне 18 объектов недвижимости, в числе которых торговый центр стоимостью более 200 млн рублей, который Зверев построил, возглавляя курирующий предпринимательство профильный комитет Волгоградской городской Думы. Речь идет о расположенном на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе торговом центре «Seven 7 park».

Первоначально в доход государства были истребованы активы на 228 миллионов, но после уточнения исковых требований требований сумма увеличилась до 500 миллионов.

Решение обращено к немедленному исполнению.



