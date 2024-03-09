Происшествия

В Волгоградской области ПВО уничтожила еще три украинских БПЛА

Происшествия 09.03.2024 07:37
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09.03.2024 07:37


В небе над Волгоградской области сегодня ночью силами ПВО нейтрализовано еще три беспилотных летательных аппарата, сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны РФ. 

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — информируют в военном ведомстве. — Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей.

Напомним, что 8 марта губернатор Волгоградской области сообщил об уничтожении беспилотников силами МО РФ в Городищенском районе. Всего в небе над регионом сбито 15 БПЛА. Момент уничтожения одного из летательных аппаратов попал на видео

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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