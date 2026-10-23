Двоих увезли в больницу из сгоревшего магазина под Волгоградом

Два человека пострадали в пожаре, который вспыхнул накануне в магазине в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Напомним, черный дым и открытое пламя были видны из многоэтажек в новых микрорайонах Волжского. По данным ГУ МЧС, на вызов в одноэтажное кирпичное здание огнеборцы прибыли через 5 минут после получения сообщения о происшествии.