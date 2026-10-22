Из Волги на Набережной вытащили замерзшего 56-летнего мужчину

На место оперативно прибыли спасатели Краснослободского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», которые вытащили то ли пловца, то ли случайно упавшего в воду 56-летнего мужчину. Его с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи.
Происшествия 22.10.2026 19:21
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22.10.2026 19:21
На место оперативно прибыли спасатели Краснослободского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», которые вытащили то ли пловца, то ли случайно упавшего в воду 56-летнего мужчину. Его с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи.
56-летнего мужчину, оказавшегося в Волге, спасли в Волгограде. Происшествие случилось сегодня, 22 октября, в Центральном районе. Диспетчер получил сообщение, что в воде у причальной стенки Набережной 62-й армии, недалеко от ресторана быстрого питания, находится человек.
На место оперативно прибыли спасатели Краснослободского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», которые вытащили то ли пловца, то ли случайно упавшего в воду 56-летнего мужчину. Его с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи.
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