Из Волги на Набережной вытащили замерзшего 56-летнего мужчину





56-летнего мужчину, оказавшегося в Волге, спасли в Волгограде. Происшествие случилось сегодня, 22 октября, в Центральном районе. Диспетчер получил сообщение, что в воде у причальной стенки Набережной 62-й армии, недалеко от ресторана быстрого питания, находится человек.

На место оперативно прибыли спасатели Краснослободского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», которые вытащили то ли пловца, то ли случайно упавшего в воду 56-летнего мужчину. Его с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи.