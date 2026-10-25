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Волгоградец отдал мошеннику 2,4 млн рублей на инвестиции

Происшествия 25.10.2026 13:52
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25.10.2026 13:52


Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в Волгограде после обращения в полицию жителя Красноармейского района. Мужчина хотел получить прибыль на фондовой бирже и передал менеджеру финансовой организации 2,4 миллиона рублей личных сбережений. Инвестиционная деятельность привела волгоградца к потере крупной суммы, так как брокер оказался мошенником.

ГУ МВД России по региону уточнили, что 49-летний волгоградец поверил незнакомцу, который убедил его по телефону в совершении выгодных биржевых сделок. Мошенник получил деньги и перестал выходить на связь. Только после этого несостоявшийся инвестор понял, что его обманули и обратился в полицию.   

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