Волгоградец отдал мошеннику 2,4 млн рублей на инвестиции

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в Волгограде после обращения в полицию жителя Красноармейского района. Мужчина хотел получить прибыль на фондовой бирже и передал менеджеру финансовой организации 2,4 миллиона рублей личных сбережений. Инвестиционная деятельность привела волгоградца к потере крупной суммы, так как брокер оказался мошенником.

ГУ МВД России по региону уточнили, что 49-летний волгоградец поверил незнакомцу, который убедил его по телефону в совершении выгодных биржевых сделок. Мошенник получил деньги и перестал выходить на связь. Только после этого несостоявшийся инвестор понял, что его обманули и обратился в полицию.