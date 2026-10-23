ДТП с пострадавшей произошло на новом перекрестке на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда вечером 23 октября произошло ДТП на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкновение иномарок произошло на участке, где недавно был обустроен новый перекрёсток.

– По предварительным данным, девушка за рулём Kia Rio двигалась в сторону моста. Водитель Ford Transit, следовавший в направлении центра, решил повернуть налево на новом перекрёстке, не пропустив встречный автомобиль, – сообщают авторы канала «Волгоград Красноармейский».

Сообщается об одной пострадавшей – это водитель иномарки Kia Rio. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Редакция ИА «Высота 102» запросила информацию о происшествии в ГУ МВД России по Волгоградской области.